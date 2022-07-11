Жителей Челябинска предупредили об аномальной жаре

В Челябинске столбик термометра будет достигать 35 градусов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на прогноз регионального ЦГМС.

Температура начнет повышаться 12 июля. При этом в регионе пройдут дожди и грозы, о которых также предупредили синоптики.

«Днем 12 июля термометры в Челябинской области покажут 28-33 градуса тепла, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.