Экология 09 августа 2023, 15:59 Жилые дома из вторсырья начнут строить в России при поддержке РЭО и ДОМ.РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский экологический оператор и ДОМ.РФ договорились о совместном сотрудничестве в области «зеленого» строительства, в частности применения вторичного сырья при создании жилой недвижимости. Соглашение подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

«Вместе с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом в 2022 году мы разработали четыре отраслевые программы, которые уже утвердили в Правительстве. К 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в сырье для производства продукции и материалов в строительной отрасли должна составлять не менее 40%. Для этого совместно с министерствами РЭО разработал отраслевую программу, утвержденную Правительством. Это работа проделывается в рамках формирования экономики замкнутого цикла. И соглашение с ДОМ.РФ является одним из шагом в этом направлении. Уверен, что наше сотрудничество даст толчок в создании сферы „зеленого“ строительства в России», — сообщил Денис Буцаев.

Реклама

В рамках соглашения стандартизация «зеленого» строительства жилой недвижимости будет включать в себя формирование и уточнение параметров по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в процессе эксплуатации и со строительными отходами в процессе строительства жилых зданий.

«ДОМ.РФ ведет работу по внедрению принципов „зеленого“ строительства на рынке жилья и поддерживает инициативы, которые улучшают качество проектов, в том числе с использованием экологичных технологий и материалов. Подписанное соглашение позволит сформировать перечень стройматериалов из вторсырья, которые будут использоваться при возведении жилых домов и благоустройстве придомовых территорий, а также определит источники финансирования для их применения», — отметил Артем Федорко.

РЭО и ДОМ.РФ сформируют перечень строительных материалов, произведенных из вторичных ресурсов, для строительства жилых зданий и благоустройства придомовых территорий.

Сотрудничество также предполагает работу над повышением информированности среди застройщиков и других участников рынка о преимуществах применения национальных «зеленых» стандартов, организацией научно-практических конференций и семинаров, в том числе с привлечением застройщиков, производителей строительных материалов и других участников рынка.