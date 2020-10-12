Жидкость кислотно-зеленого цвета начала выливаться в Москву-реку в центре города

Видео, на котором вода ярко-зеленого цвета сливается в Москву-реку, появилось в Сети 12 октября. Все происходит напротив парка «Музеон» в центре города.

Представители МЧС уже взяли пробу воды зеленого цвета. «Подозревали, что это что-то химическое, но запах у этой воды как из канализации», — привело РИА «Новости» слова представителя МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что подозрительная жидкость может поступать из ливневок. На месте работает также катер спасательной службы на водных объектах.