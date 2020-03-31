«Желтый» уровень погодной опасности в московском регионе продлили до 1 апреля

Второй весенний месяц Москва и Подмосковье встретят со снегом и гололедицей. Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в регионе до 9:00 1 апреля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень опасности в московском регионе до 21:00 сохранится из-за высокого уровня снега и обледенения, а до 9:00 — из-за гололедицы.

До конца дня в Москве и области ожидаются снег и метель. Ветер будет дуть порывами до 12−17 метров в секунду. Температура воздуха останется на уровне −3…−1 градуса.

Апрель принесет в Москву облачность. В регионе начнет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура опустится до −9…−6 градусов. Днем ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +3...+5 градусов.