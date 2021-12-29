Желтый уровень погодной опасности снова ввели в Москве и Подмосковье

Желтый уровень погодной опасности ввели из-за гололеда в Москве и Подмосковье. С таким предупреждением выступил гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении синоптиков.

Такой режим пока ввели в регионе до 22:00 30 декабря.

Ранее синоптик от центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупреждал о сильных туманах в Москве, из-за которых видимость может быть очень слабой.

«Осторожно, морозные туманы!» — написал Тишковец у себе в Instagram в 23:00 28 декабря.

Он объяснил, что такое явление зимой появилось из-за так называемого выхолаживания воздуха и резкого усиления морозов. Эксперт призвал автомобилистов быть предельно осторожными на дорогах и прикрепил видео, на котором заметна очень густая дымка, в которой почти не видно машин.