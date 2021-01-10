«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области до утра 12 января. Все эти дни на дорогах в регионе ожидается гололедица, предупредил Гидрометцентр России.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра, предупреждение о погодной опасности в столичном регионе будет действовать до 05:00 12 января. Местами ожидается гололедица. В воскресенье, 10 января, синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, а температура воздуха составит от -8 до -11 градусов.

В первый день рабочей недели столбики термометров покажут от -9 до -11 градусов мороза. Еще сильнее похолодает 12 января. Ночью температура упадет до -11…-16 градусов, а днем будет от -11 до -13 градусов. Осадков при этом не ожидается, но будет гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что морозная погода будет наблюдаться в столичном регионе как минимум до середины следующей недели. По его словам, для потепления пока нет никаких предпосылок.