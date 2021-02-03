Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

Причина этого — гололедица.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение будет действовать до 21:00 4 февраля.

Ранее желтый уровень опасности ввели до вечера 2 февраля. Однако позже стало известно, что погода не только не улучшилась, но и стала хуже. Ближе к ночи 3 февраля в российской столице заметили туман. Он стал причиной плохой видимости на дорогах. Автомобилистах попросили быть крайне аккуратными.

По прогнозу Гидрометцентра, в среду днем в московском регионе ожидается -2…-4 градуса, ночью — до -6 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Порывы юго-западного ветра могут достигнуть 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

К концу недели в Москве и Подмосковье еще сильнее похолодает, на следующей неделе синоптики спрогнозировали морозы до -22…-27 градусов.