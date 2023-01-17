Экология 17 января 2023, 00:37 «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 18 января Pxhere

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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сказано на сайте учреждения.

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать до 11:00 среды, 18 января. Также жителей Москвы и области ожидают порывы ветра, местами до 15 метров в секунду. Такое предупреждение действует до 21:00 вторника, 17 января.

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее сообщила, что москвичей в 2023 году ждет самое теплое Крещение за последние 15 лет. Регион окажется в теплом секторе атлантического циклона. На протяжении почти всех суток 19 января ожидается облачная погода и осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в столице поднимется до двух градусов тепла.

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О том, что в Москву не придут Крещенские морозы, предупреждал и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, все предварительные прогнозы показали 19 января в Москве оттепель. При этом синоптик отметил, что ситуация может измениться.