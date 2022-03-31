«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы был продлен в Москве и Московской области до вечера пятницы, 1 апреля.

Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России. До продления предупреждение действовало до 12:00 31 марта.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сказано на сайте учреждения.

Действовать предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье будет до 22:00 пятницы, 1 апреля.

Наступление метеорологической весны, которое должно было случиться вчера, 27 марта, сорвано, рассказал в беседе с «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозам, пришедшие в Москву и Московскую область холода и снегопады задержатся на всю неделю. Более того, синоптик отметил, что в целом апрель окажется прохладнее, чем должен быть. На этой неделе в московском регионе, по прогнозу, выпадет до 20−25 миллиметров осадков. Это половина месячной нормы. Также это можно считать своеобразной компенсацией за засушливый март.