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    27 декабря 2021, 01:24

    «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

    Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы

    Валерия Шафирко

    «Желтый» уровень погодной опасности продлил Гидрометцентр в Москве и Московской области из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты, которая размещена на сайте учреждения.

    «Желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

    Новое предупреждение действует до 12:00 28 декабря.

    До этого предупреждение о гололедице действовало до 23:00 понедельника, 27 декабря, отметило РИА «Новости».

    Зимой в условиях гололедицы и метели количество ДТП увеличивается в разы. Машины заносит на дорогах, на трассах происходят массовые аварии. Самое опасное — это прохождение поворотов. При ошибке при прохождении правого поворота машину выносит на встречку, при левом повороте, как правило, — на обочину. Как вести себя за рулем, чтобы снизить риск ЧП, рассказал «360» автоэксперт Петр Баканов.