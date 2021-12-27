«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности продлил Гидрометцентр в Москве и Московской области из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты, которая размещена на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Новое предупреждение действует до 12:00 28 декабря.

До этого предупреждение о гололедице действовало до 23:00 понедельника, 27 декабря, отметило РИА «Новости».

Зимой в условиях гололедицы и метели количество ДТП увеличивается в разы. Машины заносит на дорогах, на трассах происходят массовые аварии. Самое опасное — это прохождение поворотов. При ошибке при прохождении правого поворота машину выносит на встречку, при левом повороте, как правило, — на обочину. Как вести себя за рулем, чтобы снизить риск ЧП, рассказал «360» автоэксперт Петр Баканов.