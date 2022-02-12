«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области до понедельника, 14 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Режим введен в связи с гололедицей.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице будет действовать в московском регионе до 12:00 понедельника, 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр вводит «желтый» уровень погодной опасности до вечера воскресенья, 13 февраля.

Недавно сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в День всех влюбленных на территории Москвы ожидается теплая и солнечная погода. По словам синоптика, 14 февраля в российской столице пройдет «репетиция предвесенья». Осадки, как отметил Тишковец, в этот день будут маловероятны. В столице ожидается солнечая погода, а температура воздуха днем поднимется до +2 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей московского региона на будущей неделе ожидает весенняя погода.