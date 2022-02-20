«Желтый» уровень погодной опасности продлили до вечера воскресенья в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области из-за ветра. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 21:00 воскресенья, 20 февраля. Порывы ветра в столице и области будут достигать 15-18 метров в секунду, отметили в Гидрометцентре.

Европейскую часть России ждет череда циклонов. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40%. Сначала на регион шел хорошо выраженный циклон, следом суперциклон, а после него Европейскую часть России ждет супер-суперциклон, когда давление очень низкое, около 965 гектопаскалей.

Это явление Вильфанд назвал очень редким, поскольку такое давление характерно скорее для тропического циклона, а не для умеренных широт.

Об ухудшении погодных условий жителей Москвы и области предупредили еще 18 февраля. В регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.