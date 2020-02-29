Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра и гололедицы с утра субботы 29 февраля

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные организации.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Предупреждение из-за порывистого ветра в Москве и области действует с 9.00 до 21.00 субботы, из-за гололедицы — до 21.00 1 марта.

В последний день зимы в столицы и Московской области ожидаются дождь и мокрый снег. Ближе к полудню осадки прекратятся, покажется солнце. Температура будет около нуля.