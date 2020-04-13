Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

С 12:00 до 19:00 в Москве, и с 10:00 до 19: в Московской области из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Ожидается, что местами его порывы достигнут 17 м/с.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прогностическую карту Гидрометцентра. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем +14-16 градусов, ночью — +7-9 градусов. В начале следующей недели температурный столбик покажет значение на пять градусов выше нормы. В среду и четверг заметно похолодает, вплоть за снег с дождем. К выходным снова станет теплее на три-четыре градуса.