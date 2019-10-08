  • Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

    08 октября 2019, 03:49

    Светлана Степанова

    Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности на территории Москвы и Московской области. Причиной стал порывистый ветер. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.
    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

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    В сообщении сказано, что период предупреждения будет действовать 8 октября с 09:00 до 21:00.

    В Гидрометцентре добавили, что москвичи и гости столицы могут рассчитывать на облачную погоду с прояснениями. Не исключены небольшие осадки.

    Столбики термометров покажут 5-6 градусов выше нуля. Скорость ветра — около 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.