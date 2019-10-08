Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Ночь на 7 октября в Москве стала самой холодной за осень Подробнее

В сообщении сказано, что период предупреждения будет действовать 8 октября с 09:00 до 21:00.

В Гидрометцентре добавили, что москвичи и гости столицы могут рассчитывать на облачную погоду с прояснениями. Не исключены небольшие осадки.

Столбики термометров покажут 5-6 градусов выше нуля. Скорость ветра — около 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.