  • «Желтый» уровень погодной опасности объявили в центре России

    12 октября 2019, 08:38

    Алексей Сахаров

    В Москве и Подмосковье на выходные, 12 и 13 октября, метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности. Это следует из прогностических карт, размещенных на сайте Гидрометцентра России.
    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в центре России

    «Желтый» — погода потенциально опасна», — указано на картах.

    Кроме Москвы и Московской области, потенциально опасная «желтая» погода ожидается Тверской, Ярославской, Ивановской. Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и Курской областях России. Иными словами, потенциально опасная погода спрогнозирована по всему центру России и Черноземью.

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    Москвичей тем временем настигнет «барическая пила». так называются резкие скачкообразные провалы и подъемы атмосферного давления, из-аз которых могут страдать метеозависимые.

    «Атмосферное давление будет скакать вверх и вниз, такое состояние называют барической пилой: 745 миллиметров ртутного столба сегодня, 736 миллиметров — завтра, в воскресенье снова 745 миллиметров ртутного столба», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.