«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Сильный ветер с дождем надвигается на столичный регион. В связи с ухудшением погоды в Москве и области объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Желтый — погода потенциально опасна», — оповестили на сайте учреждения.

Предупреждение о сильном ветре с порывами до 15-18 метров в секунду будет действовать в столице с 15:00 2 мая до 15:00 4 мая. В Подмосковье непогода будет наблюдаться в те же дни, но с 13:00 до 13:00 соответственно.

Дождь накроет регион вечером 2 мая. Предупреждение будет действовать с 21:00 до 09:00 3 мая. Синоптики предупредили, что местами пройдет сильный дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на майские праздники жителей центра европейской части России ждет неустойчивая погода. В воскресенье, 2 мая, воздух прогреется до +15 градусов. При этом 3 числа ожидается гроза с осадками. На следующий день на улице похолодает на шесть градусов.