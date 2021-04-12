«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за ветра

«Желтый» уровень погодной опасности ввели 12 апреля в Москве и Подмосковье из-за сильных порывов ветра. Они могут достигать 15 метров в секунду. Сообщение об этом появилось на сайте Гидрометцентра.

В понедельник, 12 апреля, в московском регионе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами может пройти дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Он может усилиться до 15 метров в секунду. Днем температура повысится до +14 …+16 градусов. Вечером столбики термометров понизятся до +6…+8 градусов.

Уже на следующий день будет еще теплее. По прогнозу Гидрометцентра, 13 апреля в столице и Московской области будет +20…+22 градуса и солнечно. Однако ветер будет такой же — с порывами до 10 метров в секунду. Теплая погода продержится до середины недели.

«Желтый» — второй уровень погодной опасности, он означает потенциально опасную погоду. На сайте организации уточняется, что «желтый» уровень погодной опасности действует также в Белгородской, Ярославской и Курской областях.