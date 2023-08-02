Экология 02 августа 2023, 04:16 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за гроз Администрация Петербурга: «желтый» уровень погодной опасности объявили с 18:00 2 августа Pxhere

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В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с дождем и грозами. Период его действия с 18:00 по московскому времени 2 августа, сообщили на официальном сайте администрации города.

Такой уровень означает потенциально опасную погоду.

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«До 06:00 4 августа на территории Санкт‑Петербурга объявлен „желтый“ уровень погодной опасности из-за дождя и грозы», — указали в сообщении.

Местные власти призвали жителей и гостей Петербурга быть осторожными на дорогах, уточнил RT. Водителей попросили по возможности воздержаться от поездок.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупреждал, что в ближайшее время сразу несколько российских регионов накроют ливни и сильный ветер. Он объяснил, что в последнее время погодные условия в Приволжском федеральном округе были неблагоприятными. Циклон, который вызвал непогоду в этой части России, начал перемещаться на север европейской части страны. Вильфанд предупреждал, что сильный ветер, гроза и дожди должны начаться и в Ленинградской области.