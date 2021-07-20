«Желтый» уровень погодной опасности объявили в нескольких регионах России из-за жары

В нескольких регионах страны объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за жары и возможности возникновения пожаров. Об этом сообщило ОТР.

Аномальная жара в Горячем ключе и Анапе привела к аварии на электросетях. В результате около 50 тысяч человек остались без света. Энергетикам удалось полностью восстановить электричество. Отмечается, что столичный регион находится на пороге «обвала холода». Горожане почувствуют влияние северных ветров 22 июля.