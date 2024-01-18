18 января 2024, 01:42
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за метели
«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве. Метеопредупреждение на 18 и 19 января о мокром снеге, метели и гололедице опубликовали на официальном сайте Гидрометцентра России.
«Ожидаются снег, местами сильный снег, метель», — отметили в сообщении.
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По данным синоптиков, днем 18 января местами прогнозируются снег и метель. В пятницу, 19 января, ожидается снегопад, местами сильный. На дорогах будут снежные заносы и гололедица.
Предупреждение будет действовать с 15:00 18 января до 15:00 19 января. В четверг и пятницу возможно усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.
Ранее водителей призвали пересесть на общественный транспорт. На прошлой неделе в Москве прогнозировали выпадение около 30-40% от месячной нормы осадков. При этом аномальные морозы пошли на спад.
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