«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

«Желтый — погода потенциально опасна», — написал Гидрометцентр в своей прогностической карте.

Предупреждение будет действовать в столице и области до полудня 14 мая. Как заявили синоптики, порывы ветра в этот период могут достигать 12-17 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 13 мая, в Подмосковье местами пройдет гроза. Столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

В субботу ночью, 14 мая, на улице будет от +8 до +10 градусов. Синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, но местами будет лить небольшой дождь. Последний день этой недели порадует температурой в районе +14…+16 градусов.