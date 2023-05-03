03 мая 2023, 05:54
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ветре в среду, 3 мая. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности.
«Ветер. Период предупреждения с 09:00 до 21:00 3 мая. Местами порывы до 15 метров в секунду», — сказано на сайте учреждения.
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Согласно прогнозам синоптиков, днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Атмосферное давление составим 750 миллиметров ртутного столба. Воздух прогреется до +14…+16 градусов. Ночью похолодает до +2…+4 градусов. По области местами пройдет небольшой дождь.
В четверг, 4 мая, погода ожидается преимущественно без осадков. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. На улице будет от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров снова покажут до +2 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал о высокой вероятности мокрого снега в субботу, 6 мая. Солнечная погода прогнозируется 8 и 9 мая, когда начнется подъем температуры воздуха.
Гидрометцентр РФ
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