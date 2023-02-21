Экология 21 февраля 2023, 09:15 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице во вторник Сайт мэра и правительства Москвы

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщили представители Гидрометцентра. Их процитировали на сайте организации.

«Желтый — погода потенциально опасна», — рассказали сотрудники учреждения.

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Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 21:00 21 февраля.

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Ранее стало известно, что прошедшая ночь в области стала самой холодной за последние месяцы. Столбики некоторых термометров в Подмосковье опустились до отметки -23,8 градуса. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что таких морозов в столичном регионе не было больше месяца.

При этом в разных населенных пунктах региона погодные условия сильно отличались. Теплее всего было в Можайске. Там ночная температура была около -8,6 градуса. При этом в Электростали — городе в восточной части области — фиксировали самые низкие показатели во всем регионе.