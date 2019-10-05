«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Москвичей предупредили о первом снеге Подробнее

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение начнет действовать с 9:00 6 октября и продлится в течение суток. Для Московской области «желтый уровень» введен с полуночи 6 октября и также будет действовать до начала следующего дня.

По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет в районе +5 градусов тепла. При этом в регион придет облачность, дожди, а также может выпасть мокрый снег.

Снег ожидается днем 6 октября, так как столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. При этом он будет таять достаточно быстро из-за плюсовых температур, поэтому ждать обилия снега на дорогах не стоит. На следующей неделе возможно незначительное потепление, но бабьего лета уже не будет.