  • «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

    05 октября 2019, 09:36

    Дарья Бунякова

    Порывистый ветер с осадками придет в выходные и продлится до конца следующей рабочей недели. В связи с ухудшением погоды в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.
    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

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    «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

    Предупреждение начнет действовать с 9:00 6 октября и продлится в течение суток. Для Московской области «желтый уровень» введен с полуночи 6 октября и также будет действовать до начала следующего дня.

    По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет в районе +5 градусов тепла. При этом в регион придет облачность, дожди, а также может выпасть мокрый снег.

    Снег ожидается днем 6 октября, так как столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. При этом он будет таять достаточно быстро из-за плюсовых температур, поэтому ждать обилия снега на дорогах не стоит. На следующей неделе возможно незначительное потепление, но бабьего лета уже не будет.