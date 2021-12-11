«Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе из-за гололедицы

Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей Москвы и Московской области о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы. Прогноз действует до 11:00 понедельника, 13 декабря. Об этом говорится в прогнозной карте на сайте учреждения.

Судя по остальным представленным данным, холода начнут уходить из столичного региона после ближайшей ночи. Днем в субботу, 11 декабря, температура воздуха останется на уровне -13...-11 градусов, ночью опустится до -14.

Но уже днем в воскресенье столбики термометров начнут подниматься до -5...-3 градусов. Такая же температура сохранится в ночь перед рабочей неделей. А в понедельник в Москве и области ожидается -3...-1 градус с повышением до плюсовой температуры в следующие дни.