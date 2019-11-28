«Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе

В четверг, 28 ноября местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве останется на уровне −1…+1 градус. В Подмосковье будет прохладнее от -5 до 0 градусов. Последний рабочий день недели начнется с осадков и сильного ветра. Ночью температура в российской столице опустится до -2 градусов, в области ожидается до -5. Днем воздух прогреется до положительных температур +1…+3 в Москве и −2…+3 в Подмосковье.

Мокрый снег и дождь придут в московский регион в субботу. Но при этом они будут достаточно умеренными. Температура в течение суток будет колебаться в пределах 0…+2° в Москве и −2…+3° в регионе.

Первый зимний день в Москве и области начнется с небольшого снега. Порывы ветра до 15 метров в секунду еще останутся, а вот температура уже упадет. Ночью в городе от -4 до -2 градусов, в области от -7 до -2. Днем положительных температур также не будет: −3…−1 в Москве и −5…−0 градусов по области.