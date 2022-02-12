«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

В Москве и Московской области до вечера воскресенья, 13 февраля, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Такие данные следуют из прогностической карты Гидрометцентра РФ, размещенной на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Действие указанного режима погодной опасности продлится 21:00 воскресенья, 13 февраля.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в День всех влюбленных территории Москвы ожидается теплая и солнечная погода. По словам синоптика, 14 февраля в российской столице пройдет «репетиция предвесенья». Осадки в этот день, по его словам, маловероятны. В столице будет солнечно, а температура воздуха днем поднимется до +2 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой и следующей неделе в Москве и Подмосковье погода будет больше характерна для середины марта.