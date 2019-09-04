«Желтый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе

После продолжительной теплой погоды без осадков жителей Москвы и области ждет сильный дождь. Синоптики объявили желтый уровень опасности, начиная с вечера 4 сентября.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ожидается, что дожди придут в столицу около 21:00 4 сентября и продержатся в течение суток. Для Московской области предупреждение начнет действовать с 15:00 4 сентября и закончится в 18:00 на следующий день.

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При этом температура воздуха будет довольно комфортной. Днем в среду ожидается до +24 градусов тепла, а ночью значение опустится до +14 градусов. Немного прохладнее будет 5 сентября — от +19 до +21 в дневное время и от +12 до +14 градусов тепла после полуночи.