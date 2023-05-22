Экология 22 мая 2023, 05:31 «Желтый» уровень погодной опасности объявили из-за грозы в Петербурге Unsplash

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Жителей и гостей Петербурга предупредили о надвигающейся грозе. Из-за нее в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба администрации губернатора.

«По информации Росгидрометцентра, с 14:00 до 23:00 22 мая в Санкт-Петербурге объявлен „желтый“ уровень погодной опасности. На территории города ожидается гроза», — уточнили в публикации.

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В администрации призвали водителей проявить особую осторожность на дорогах. По возможности автомобилистов попросили отказаться в этот день от использования личного транспорта. Это объяснили повышенным риском ДТП.

«Особую осторожность необходимо соблюдать всем при нахождении на открытом пространстве», — добавили в пресс-службе.

Дожди с грозами ждут не только петербуржцев, но и москвичей. Ранее Гидрометцентр сообщил, что 22 и 23 мая погода в столице ухудшится. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.