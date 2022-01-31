«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области до 1 февраля. Причиной стала гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидроментцентра России.

«Желтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение об опасности будет действовать до 10:00 1 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 31 января и 1 февраля температурный фон в Москве и Подмосковье будет климатически соответствовать погоде в Международный женский день. По его словам, температура воздуха составит от -2 до +1 градуса.

Также сообщалось, что Москву на ближайшие два дня оккупирует циклон «Надя», который принесет в столицу сильные снегопады. За эти в столице выпадет 25% месячной нормы осадков. Сугробы обещают вырасти высотой до полуметра и вплотную приблизиться к рекордам более чем полувековой давности.

Кроме того, известно, что в ближайшие дни циклон принесет опасную погоду сразу в несколько крупных российских регионов: Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым.