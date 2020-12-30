«Желтый» уровень погодной опасности в Подмосковье продлили до 31 декабря

До 31 декабря из-за гололедицы был продлен «желтый уровень» опасности в Москве и Московской области. Это второй уровень опасности, обозначающий потенциально опасную погоду.

Гололедица ожидается в регионе до 00:00 31 декабря, а ветер с порывами до 15 метров в секунду — до 09:00 30 декабря.

«Желтый уровень» опасности также объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ярославской и Рязанской областей.

В Москве и Подмосковье ночью 30 декабря ожидается минус 8-6 градусов, облачность, возможны снег и гололедица. Порывы юго-восточного ветра, предположительно, достигнут 15 метров в секунду. Днем ожидается минус 2-0 градусов.

Ночью 31 декабря прогнозируется температура минус 2- 0 градусов. Возможны осадки и гололедица. Днем ожидается потепление до минус 2-0 градусов.

«Желтый уровень» опасности в Подмосковье власти объявили 29 декабря 2021 года.