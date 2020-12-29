Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе

Из-за ветра и гололедицы в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщил Гидрометцентр России.

Такой режим будет действовать в течение нескольких дней. Так, гололедицу стоит ждать с девяти утра 30 декабря до 21:00 31 декабря. С учетом того, что в эти дни обычно наблюдается повышенная активность на дорогах, водителей призвали быть аккуратнее. Не совершать опасных обгонов и не превышать скорость.

Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду будет актуально с 9:00 29 декабря до 9:00 30 декабря.

Мощный снежный циклон «Грета» накрыл Москву и область 25 декабря. Сугробы вырасли на 12-14 сантиметров. Непогода доставила неудобство автолюбителям и коммунальщикам.