«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 12 июня из-за ветра и грозы.

«Желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении учреждения, которое цитирует RT.

Ожидается ветер с порывами до 15—17 метров в секунду. Предупреждение о погодной опасности продлится до 13:00 субботы, 12 июня.

Настоящая летняя жара придет в Москву во второй половине июня. Воздух в мегаполисе прогреется до +30 градусов. При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что не стоит и на первую половину июня ругаться и спрашивать, где же лето.

По его словам, температура у нас на полградуса выше нормы. Нужно понимать, что норма для Москвы — это 21 градус с небольшим хвостиком, отметил Тишковец.