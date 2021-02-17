«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Синоптики предупредили жителей и гостей московского региона о гололедице на дорогах. В связи с этим до полудня 17 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

«Погода потенциально опасна. Гололедица», — сообщили на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье предупреждение будет действовать до 12:00 17 февраля. При этом в Московской области до 11:00 18 числа установили «оранжевый» уровень погодной опасности. Причиной стали аномальные холода. В регионе ожидается понижение температуры воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «360», что 17 февраля в столичном регионе ночью столбики термометров покажут -16…-18 градусов, а днем будет около -10 градусов.

Морозы вновь окрепнут к концу недели. Начиная с 18 по 20 февраля температура воздуха будет ниже климатической нормы на 11-12 градусов. В столице столбики термометров будут показывать значения в районе -22…-23 градуса, а по области ожидается от -20 до -27 градусов мороза.