«Желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье продлили до 20 декабря

В Москве и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности. Из-за гололедицы он будет действовать до 20 декабря, согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» уровень по классификации ведомства означает, что погода «потенциально опасна». Предупреждение Гидрометцентра будет действовать до 06:00 понедельника.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что на этих выходных в Москве ожидается сильная метель с ветром, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Также синоптик сообщил, что в столице будет аномально низкое атмосферное давление — около 730 миллиметров ртутного столба (при норме в 748).

Аномальное похолодание прогнозировали в Москве в ночь на понедельник. Температура может опуститься сразу на 6-11 градусов, а во вторник днем ожидаются настоящие морозы до -12…-17 градусов. Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «360» рассказала, что для некоторых людей это может обернуться гипоксией. Прежде всего, она проявляется головными болями. У человека могут потеть ладони и начаться одышка.