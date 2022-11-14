Экология 14 ноября 2022, 09:34 «Желтый» уровень опасности продлили в Москве и области Гидрометцентр продлил «желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Об этом Гидрометцентр России сообщил на своем сайте.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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Теперь предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 15 ноября, 22:00, а предупреждение о ветре — до 02:00. Специалисты отметили, что местами его скорость будет достигать 20 метров в секунду.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание до минус пяти градусов днем и рост снежного покрова до трех сантиметров придут в Москву уже в среду, 16 ноября. С этого момента погоду можно будет называть действительно зимней.

На выходных аварийно-восстановительную и коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды и сильного ветра. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима придет в центральную часть России уже в начале этой недели.