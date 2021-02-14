«Желтый» уровень опасности продлен в Подмосковье до вечера 15 февраля

Из-за снегопада и гололедицы «желтый уровень» опасности в Москве и Московской области был продлен до вечера 15 февраля. Экстренный режим был объявлен 14 февраля из-за ветра скоростью до 15 метров в секунду.

Как сообщило АГН «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр, в Москве предупреждение действует с 11:00 до 21:00, в Подмосковье — с 10:00 до 21:00.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал на 15 февраля в Москве холодную и солнечную погоду. Он припомнил стихотворение Александра Пушкина.

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче… погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». Вот так будет в понедельник», — сообщил он.

Заметных осадков в столице не ожидается.

За 13 февраля власти расчистили в Подмосковье около 30 тысяч километров дорог. Вследствие непрерывного снегопада работы будут продолжены.