Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до вечера четверга из-за усиления ветра. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Порывы ветра в московском регионе в ближайшие пару дней могут достигать 15-17 метров в секунду. В связи с этим Гидрометцентр предупредил столичных жителей о потенциально опасной погоде.

В Москве предупреждение будет действовать с 21:00 среды до 21:00 четверга. В Подмосковье — с 12:00 среды до 21:00 четверга.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее пообещал москвичам, что уже на этой неделе можно ожидать наступления бабьего лета с температурой до +23 градусов. Однако осеннее потепление немного омрачат такие же сезонные дожди. Но они будут кратковременными, так что людям ничто не помешает поехать на природу. Синоптик отметил, что бабье лето на этот раз будет необычным, поскольку над столицей не будет господствовать антициклон.

Врач-психиатр Ирина Коробкова ранее рассказала, как реагировать на плохую погоду.