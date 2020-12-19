Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Московской области

Из-за снега и гололедице в Москве и Московской области Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности до 18:00 19 декабря.

Данные появились на прогностической карте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве 19 декабря составит от — 4 до — 2 градусов мороза. Ожидается ветер 5-10 метров в секунду.

В ночь под Новый год по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца в Москве будет до − 8. В Подмосковье температура воздуха опустится до − 10, днем — до − 3…− 8. Снег не ожидается.