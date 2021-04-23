«Желтый» уровень опасности объявлен из-за ветра в Москве 23 апреля

Метеорологи объявили «желтый» уровень опасности в Москве с 09:00 до 21:00 23 апреля из-за сильного ветра. Его порывы в столице могут достигать 17 м/с.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете «Известия» о двух волнах весеннего тепла, которые ожидаются в Москве до конца апреля. В целом погода в столице будет скорее октябрьской, чем весенней.

Его коллега Михаил Леус предупредил о дождях и заморозках, которые ожидаются в ближайшие дни в Москве. С 29 апреля ожидается небольшое потепление, но дожди продолжатся. В первые дни мая погода ухудшится вплоть до ливней с мокрым снегом.