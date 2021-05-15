«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за грозы

В ближайшие сутки жителей Москвы и области ждут грозы. В связи с этим в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. О непогоде предупредил Гидрометцентр.

«Желтый — погода потенциально опасна», — сообщили на прогностической карте на сайте учреждения.

Предупреждение о грозе будет действовать местами по городу и области до 09:00 воскресенья, 16 мая. По данным Гидрометцентра, ночью 15 мая столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов тепла. При этом будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов.

«Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. В отдельных районах гроза», — отметили на сайте.

В воскресенье синоптики обещают от +22 до +24 градусов тепла. Небо будет также облачным, а в некоторых местах пройдет дождь. Ночью на улице будет от +10 до +12 градусов.

Новая рабочая неделя начнется с жаркой погоды. В столичном регионе ожидается от +26 до +28 градусов. Затем температура будет постепенно понижаться. В четверг, 20 мая, синоптики прогнозируют до +22 градусов тепла и небольшой дождь.