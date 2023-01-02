Экология 02 января 2023, 22:23 «Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за снегопада «Желтый» уровень погодной опасности объявили 3 января в Московском регионе из-за снегопада Pxhere

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за прогнозируемого на ночь 3 января снегопада. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, снег, местами сильный ожидается в период с 06:00 до 12:00 3 января.

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Также в период с 02:00 3 января и до вечера этого же дня в столичном регионе ожидаются гололедно-изморозевые отложения, гололедица и ветер с порывами до 16 метров в секунду. Последние два погодных явления прогнозируются до 21:00 4 января.

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В ночь на 3 января и до конца суток ожидается снег, мокрый снег, дождь, ветер и, возможно, гололед, предупредили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столичной мэрии. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим на дорогах во время движения, а также соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами.

Экстренное сообщение о снеге и дожде в Москве распространило также столичное МЧС. Местами, как отмечено в сообщении, возможно налипание мокрого снега, гололед. Водителям также рекомендовалось избегать внезапных маневров, среди которых обгон, перестроение и опережение. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.