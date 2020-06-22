«Желтый» уровень опасности объявили в московском регионе

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Такое предупреждение действует из-за дождя и грозы, которые могут пройти 22 или 23 июня.

«Степень интенсивности опасных явлений: „желтый“ — погода потенциально опасна», — сказано на сайте организации. Информация о грозе актуальна с 21:00 22 июня до 21: 00 23 июня, о дожде — с 09:00 23 июня до 21:00 23 июня.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в российской столице солнечно, без осадков и +22…+24 градуса, по области — до +25.

В ночь на вторник из-за влияния атмосферного фронта южного циклона возможен небольшой дождь. В отдельных районах пройдет гроза. В Москве ожидается +12…+14 градусов, в Подмосковье — от +10 до +15 градусов. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер. Его порывы могут составить три-восемь метров в секунду.

Днем обещают дождь, в отдельных местах грозу. Температура воздуха не поднимется в Москве выше +19 градусов, в области будет не больше +21 градуса. При этом порывы ветра могут достигнуть десяти метров в секунду.

Со среды солнечная погода восстановится. В столице воздух прогреется до +25 градусов, в регионе — до +26.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждет российскую столицу в июле.