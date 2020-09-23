В Москве из-за тумана объявлен «желтый» уровень опасности

В ночь на 23 сентября в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана. По данным Гидрометцентра, погода потенциально опасна.

Данные размещены на прогностической карте госучреждения. Опасность сохранится до семи часов утра 23 сентября.

Сервис «Яндекс. Расписания» сообщил об отмене или задержке 33 рейсов.

Во Внуково отменено девять рейсов, в Домодедово отменено 12 вылетов и один задержан, в Шереметьево задержан один вылет и пять отменены. По аэропорту Жуковский данных пока нет.