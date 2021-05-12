«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за ветра

Сильный порывистый ветер начнет дуть в столичном регионе утром 12 мая. В связи с этим в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отметили на сайте учреждения.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать с 09:00 среды, 12 мая, до 21:00 того же дня. В это время в столичном регионе ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 11 мая в Москве и Подмосковье стало самым теплым днем с начала мая. Днем столбики термометров показали в городе до +22 градусов тепла, а по области воздух прогрелся до +23 градусов.

Обычно метеорологическое лето приходит в районе 28 мая, пояснял ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Но в этом году теплая погода установилась 10 мая, знаменуя преждевременное наступление лета. Среднесуточная температура воздуха теперь будет выше +15 градусов.