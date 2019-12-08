«Желтый» уровень опасности в Москве продлили

Желтый уровень погодной опасности должен был быть снять около полудня 8 декабря, но ветер и гололедица этому помешали.

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«Гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения до 00 часов 10 декабря. Местами гололедица», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Метеорологи составили прогноз, который гласит, что в понедельник москвичам и гостям столицы стоит ждать облачной погоды с небольшими осадками. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 12-17 метров в секунду.