  • «Желтый» уровень опасности в Москве продлили

    08 декабря 2019, 21:55

    Светлана Степанова

    Гололедица стала причиной объявления Гидрометцентром желтого уровня погодной опасности. Он сохранится как минимум до полудня 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на официальном сайте учреждения.
    «Желтый» уровень опасности в Москве продлили

    Желтый уровень погодной опасности должен был быть снять около полудня 8 декабря, но ветер и гололедица этому помешали.

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    «Гололедно — изморозевое отложение. Период предупреждения до 00 часов 10 декабря. Местами гололедица», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

    Метеорологи составили прогноз, который гласит, что в понедельник москвичам и гостям столицы стоит ждать облачной погоды с небольшими осадками. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 12-17 метров в секунду.