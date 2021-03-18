Желтый снег выпал в Ульяновской области

Снег желтого цвета выпал в Ульяновской области в четверг ночью. Специалисты предположили, что это может быть связано с примесью песка, принесенного из Китая. Там недавно наблюдались песчаные бури.

«Снег нехарактерного цвета обнаружен наблюдательной сетью Ульяновской области в разливных городах: Ульяновск, Инза, Сурское, Базарный Сызган, Канадей, Карсун, Вешкайма», — рассказал Ульяновский центр гидрометеослужбы в этот четверг. Об этом сообщил «Интерфакс».

Минприроды в своей группе во «ВКонтакте» заверил местных, что такой снег «относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения».

Министерство сообщило, что специалисты провели анализ отобранных проб снега на взвешенные вещества и кислотность. При фильтровании проб снега обнаружили частицы твердого характера — песчаные примеси. Анализ проб воздуха на взвешенные вещества превышений предписанных норм также не выявил.

«Аналогичная ситуация наблюдается в Самарской области. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая», — сообщается на сайте Минприроды Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что 15 марта песчаная буря накрыла столицу Китая. Загрязнение в некоторых районах многомиллионного города превысило норму в 160 раз.