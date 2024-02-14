Экология 14 февраля 2024, 09:58 Железнодорожники начали продавать отходы шпал по интернету РИА «Новости»

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Старые шпалы и другие отходы железных дорог теперь будут продавать на электронной площадке. Впоследствии их будут перерабатывать в щебень. Компания АО «Торговый дом РЖД» зарегистрировалась и подписала оферту на Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором.

«К площадке присоединился крупный игрок — РЖД, с которым мы уже развиваем сотрудничество по другим направлениям. На ЭТП компания начала реализовывать шпалы, не годные к укладке. Из таких шпал можно делать щебень, поэтому потенциальными покупателями являются представители строительной отрасли и те, кто занимается укладкой площадок. Все больше компаний, которые следуют принципам экономики замкнутого цикла, регистрируются на нашей платформе, мы продолжим ее развивать для удобства всех пользователей», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Компания оплатила год пользования площадкой и уже реализовала первый лот на 500 тысяч рублей. Это железобетонные шпалы весом 7675 тонны. Они негодны к укладке, так как на них могут быть трещины и сколы.

«Акционерное общество „Торговый дом РЖД“ — крупнейшее снабженческое подразделение холдинга „РЖД“. Компания поставляет „Российским железным дорогам“ и 37 дочерним обществам широкую номенклатуру материально-технических ресурсов, закупает подвижной состав и организует оборот бывших в употреблении материалов внутри холдинга „РЖД“. На Электронной торговой площадке ППК РЭО мы разместили лот „железобетонные шпалы“, это шпалы, не годные к укладке собственности ОАО „РЖД“. Они были выведены из эксплуатации по техническим характеристикам и геометрическим параметрам», — сказал начальник Департамента поставок подвижного состава АО ТД РЖД Надим Никитин.

По словам руководителя проекта ЭТП Заура Абдурахимова, на площадке уже зарегистрировано 2424 пользователя.

«Они разместили 1104 лота на сумму 2,8 млрд рублей. Функционал площадки также расширяется. Мы планируем запустить услугу заключения долгосрочных договоров на ЭТП. Компании смогут работать через ЭТП без нужды подписывать каждый раз новый договор, подтверждая все операции счетом офертой», — отметил Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.