Россиянам рассказали, какую погоду ждать в ноябре

Осенняя погода продолжает радовать россиян. Температура в ноябре будет выше нормы в большинстве регионов страны.

Но в некоторых областях температура будет около нормы, сказано в прогнозе Гидрометцентра, пишет РИА «Новости».

«Средняя месячная температура воздуха на большей части (Европейской — прим. ред.) территории ожидается на один-два градуса выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении. При этом в Калмыкии, Астраханской области, в Краснодарском крае, Северо-Кавказском федеральном округе температура будет около нормы.

Месячное количество осадков на большей части территории страны предполагается около среднего многолетнего количества, отмечают синоптики. При этом в Оренбургской и Саратовской областях, в Южном федеральном округе (ЮФО), Ставропольском крае ожидается, что осадков выпадет меньше нормы.

В Уральском федеральном округе (УФО), в Якутии, на Таймыре, в Забайкальском крае, Амурской и Магаданской областях, Хабаровском крае и на Чукотке средняя месячная температура воздуха ожидается на один-два градуса выше средних многолетних показателей. В прогнозе также отмечается, что на остальной территории средняя месячная температура будет около нормы.

На большей части России месячное количество осадков предполагается около среднего многолетнего количества. Больше нормы осадков ожидают на юго-западе Сибири, на севере Иркутской области, на севере Таймыра, на севере Бурятии, на севере Хабаровского края, на севере Забайкальского края и на юге Камчатского края.

До конца текущей недели в Москве продержится теплая и сухая погода, которую определяет антициклон. Подморозит в ночь с 1 на 2 ноября, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Резкого и значительного понижения температуры не будет.